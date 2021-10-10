عاصمي أصيل يبحث عن حليلة

فضّلت أن ابدأ رحلة الألف ميل بخطوة تتمثل في التواصل مع المرشدات في مركز الأثير حتى أبثّ عبر أحد أركانها إعلانا يكفل لي فرصة العثور على شريكة لحياتي أحيا معها الجميل والعليل.

أنا أمين من العاصمة، شاب كلّي بشاشة وحيوية، أمارس مهنة التجارة ولديّ ورشة خاصة في النجارة، أبلغ من العمر 40 سنة، أملك مسكن خاص، أعزب لم يسبق لي الزواج، أتمنّى الاقتران على سنه الله وخاتم المرسلين، إلى جانب فتاة تكون لي قرة عين، أتوسّم فها الأخلاق والجوهر الجميل، كما أتمنّى أن تكون حسنة الشكل أرتاح عند النظر إليها، أفضّلها من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنها أقل من 38 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، عازبة أبني معها عش الحياة الزوجية على أسس شرعية.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135720

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