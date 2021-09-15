عاصمي أصيل يريدها ذات خلق ودين

سيد أحمد من العاصمة. شاب يبلغ من العمر37سنة. أعزب وهو يملك سكنا خاصا. موظف مستقر إبن عائلة أصيلة. وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة. يقدر المرأة ويريد آن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح.

يريد سيد أحمد أن يكون لحياته معنى، ويبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع فتاة تنحدر من العاصمة وضواحيها ، سنها لا يتجاوز35سنة، يبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج أنه رحلة عمر بها من المحطات ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة. لا شرط لسيد أحمد سوى أن تكون من ستقتحم أسوار قلبه على قدر من الجمال وكثير من الرفعة، ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135571

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