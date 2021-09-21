عاصمي شهم لا ينقصه سوى زوجة صالحة ترافقه المشوار

نبدأ عروضنا من العاصمة. نعرفكم على رجل في منتهى الهمة. رجل من العاصمة، يبلغ من العمر 54 سنة، مطلق بدون أولاد، أسباب طلاقه فضل أن يشرحها لاحقا لمن تكون مهمة، يعمل كإطار في مؤسسة عمومية، ولديه مسكن خاص، حياته المادية مستقرة جدا، ناهيك عن الأخلاق والسمعة الطيبة.

لا ينقص صاحب الإعلان سوى زوجة صالحة ترافقه المشوار، وتكون في بيته كالأميرة تنعم براحة البال، يفضلها أن تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها أقل من 45 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهم أيضا إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري : 135614

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

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3800.3801.3802