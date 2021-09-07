عاصمي لن يبخل عليك بكل ما سيجعلك سعيدة إلى جانبه

من دواعي السرور أن يكون لوقع التعدد في قلوب نساء الجزائر الأبيات صدى طيب وجميل، فمن تعي قدر نفسها ومن تعلم ما لها من حقوق وواجبات تجاه نفسها وحتى تجاه زوجها وأسرتها يمكنها إن تقبل بصدر رحب مسألة أن تكون الثانية، معززة مكرمة في قلب رجل لن يبخل عليها بكل ما هو جميل، وبكل ما سيجعلها في قمة السعادة إلى جانبه.

انا بوعلام من العاصمة، ابلغ من العمر 41 سنة، متزوج ولي بيت مستقل وأنا أعمل كناقع للبضائع على متن شاحنتي الخاصة.

ابتغي الحلال مع إمرأة سنها ما بين 28و40سنة، حبذا لو تكون عاملة حتى نتعاون على نوائب الزمان، أريدها من العاصمة وضواحيها، وأنا مستعجل على أمري هذا، والله شاهد على ما أقول.

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