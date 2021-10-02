عاصمي متقاعد يرغب في التعدد
بقلم النهار أونلاين
من الرجال الذين يريدون التعدد على سنة الله ورسوله، عاصمي في خريف عمره الـ48، متزوج وأب لولدين ميسور الحال.
يمارس التجارة بعد إحالته على التقاعد من مؤسسة عمومية نظامية أسمر اللون، وطويل القامة، تلكم هي مواصفات رجل.
حالم في أن يكون له زوجة ثانية تؤمن بمبدأ التعدد وتعمل على إرساء قواعد السعادة إلى جانبه. إمرأة يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز37سنة، يريدها عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
الرقم السري:
135684
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