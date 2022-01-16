الرقم السري :

136235

عاصمي محترم يريد زوجة صالحة مهرها الوفاء

من العاصمة، تواصل معنا شاب في ال37 من عمره، موظف مستقر، طيب ومتخلق ومحترم. أثر على نفسه أن يستأمننا على إعلانه. حتى يتمكن من الوصول إلى مبتغاه في الإستقرار من جديد مع امرأة محترمة ودودة. صادقة وذات همة عالية، كما صاحب إعلاننا سبق له الزواج إلا أن عمر هذا الزواج انتهى لسبب من الأسباب. لديه سكن خاص يحيا به هو ووالدته التي لا يريد أن يفارقها أو يحيا بعيدا عنها.

إلى عالم أفضل وأيام أنقى يريد صاحب إعلاننا الأول في هذا المقام أ يصل مع إنسانة صادقة طيبة. من العاصمة فقط وضواحيها، شرطه أن تكون موظفة مستقرة، سنها لا يتعدى 33سنة. يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136236

خالد محترم يريد من تكن له الحب والوفاء

خالد من تيبازة هو الأخر إرتأى أن يكون له نصيب معنا من خلال إعلان تقدم به. حيث أنه يصر لأن يكون منبر صفحة ادم وحواء سبب في لقائه بمن ستحمل إسمه وتكمل معه المشوار.

أعزب محترم في الـ 46من عمره، مسير لمؤسسة خاصة يديرها بكل حنكة وتمكن، لديه سكن خاص، يعي مسؤولية الرجل تجاه المرأة ويعي أن الزوجة كيان لا يتجزأ عن كيان الرجل. يريد أن يجمعه اللقاء بإمرأة حنونة، مثقفة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، حيذا لو كانت عاصمية أو من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 38سنة، يريدها عزباء مثله، كما أنه يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد.

الرقم السري :

136237

من تكون لبوعلام سعادة على مر الايام؟

لم نبرح العاصمة، حيث إرتاينا أن يكون مسك ختام باقتنا لهذا اليوم لرجل يبتغي التعدد على سنة الله ورسوله. شهم يعي ما يريده ويتمناه من زوجة تكون في حياته الثانية تحيا إلى جانبه معززة مكرمة، يصونها ويحفظها ويحبها. أمن بمنبرنا فإرتأى أن يكون هذا الأخير بابا يسوق له الخير من خلاله.

بوعلام من العاصمة، يبلغ من العمر 41سنة. متزوج وله بيت مستقل وهو يعمل كناقل للبضائع على متن شاحنته الخاصة.

يبتغي بوعلام الحلال مع إمرأة سنها ما بين 28و40سنة، حبذا لو تكون عاملة حتى تكون سنده. يريدها من العاصمة وضواحيها، وهو مستعجل على أمره هذا، والله شاهد على ما يقول.

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