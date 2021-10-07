عاصمي محترم يريد زوجة صالحة

من العاصمة، تواصل معنا شاب في الـ37 من عمره، موظف مستقر، طيب ومتخلق، أثر على نفسه أن يستأمننا على إعلانه حتى يتمكن من الوصول إلى مبتغاه في الإستقرار من جديد مع إمرأة محترمة ودودة، صادقة وذات همة عالية.

صاحب إعلاننا سبق له الزواج إلا أن عمر هذا الزواج إنتهى لسبب من الأسباب، لديه سكن خاص يحيا به هو ووالدته التي لا يريد أن يفارقها أو يحيا بعيدا عنها.

إلى عالم أفضل وأيام أنقى يريد صاحب إعلاننا الأول في هذا المقام أن يصل مع إنسانة صادقة طيبة، من العاصمة فقط وضواحيها، شرطه أن تكون موظفة مستقرة، سنها لا يتعدى 33سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135646

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