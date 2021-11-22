عاصمي ميسور في الستين يريدها ذات خلق ودين

الرقم السري :

135978

زوجة صالحة وكفى

على قيد الأمل وحب الحياة. أجد اليوم نفسي وأنا اشحذ همتي وأعلي من رايتي بهدف أن أحيا السعادة . ما بقي لي من العمر أمل أريد له أن يكون بمعية من أثق بقلبها وروحها وتهمني سعادتها. لم أكن يوما مترددا أو منكمشا حتى أبدي رغبتي في الزواج من جديد. لكن ثمة الوحدة ذلك الكابوس الذي سيطر علي بالقدر الذي بتّ لأجله متوجسا خائفا من الغد. تنامى إلى مسامعي طيب صدى مركز الأثير، فقررت أن أكون للبحث عن صادقة صدوقة تكون لي السند والمعين.

عاصمي قرر أن تكون الإنطلاقة الجديدة مع إنسانة تقدر الظروف وتلفني بعد طلاقي بالحب والحنان. فأنا والحمد لله لا ينقصني شيء سوى أن أحس بقيمتي وكياني أمام إمرأة سأمنحها كل جميل ونبيل. أشكر الصدف كثيرا لأنها جمعتني بصفحة “ادم وحواء” وتحديدا ركن ويبقى الأمل. الذي سأستجمع قواي حتى أظفر بما أريده : زوجة صالحة وكفى.

أنا محمد من العاصمة، أبلغ من العمر62سنة، وأنا كما أسلفت الذكر مطلق ببنت بنت حياتها وإستقرت بأسرتها.

أريد أن أخوض غمار تجربة جديدة مع إنسانة من العاصمة وضواحيها. تقدر الأمور وتضع يديها في يدي فنحيا معا على ضوء الأمل. سنها ما بين 45و52سنة، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت، وأنا اقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد. أو عقيما أحملها على أكف الراحة إلى عالم كله سعادة. فمن تكون لي أكون لها ومنها ومعها للأبد.

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الرقم السري :

135900

من تسكن قلبي وتكون زوجة ثانية لي..

بدون إطالة ومقدمات، أتمنى اليوم من المولى أن يجعل أمنيتي حقيقة وأعثر على من ترضى التعدد ونكون لي زوجة ثانية أحيا إلى جانبها الود والر احة، أنا رجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، ابلغ من العمر54سنة، كما أنني متزوج و لي ابناء كبار و بالغين، متقاعد ولدي سكن، و يمكنني توفير سكن خاص للزوجة الثانية.

بكل صدق أعد أن أكون عادلا وأن لا أميل كل الميل، سأفتح لك قلبي، وبيتي وأجعلك قرة عين لي، لا أريد منك سوى التفهم والمعاشرة بالمعروف، فأنا لست من الرجال الذي يبالغون في الشروط، فكل أملي زوجة ذات أخلاق، لا يهمني من أي ولاية تكون، سنها لا يتعدى 50 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة حتى بأولاد، كما لا أهتم إن كانت هذه المرأة عاملة أو ماكثة في البيت.

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