عاصمي ميسور يناشد التعدد

الرقم السري :

135982

هل من متفهمة كيسة تعينني على الطاعات؟

بنيت نفسي بنفسي ولم أتكل على أحد. حتى عولت أن أجد لحياتي معنى فتزوجت وأنجبت من الأولاد من هم اليوم زينة لحياتي. عاصمي متفهم متفتح رجل ذو شهامة. لأن فكرت مليا ووجدت أنني في حاجة ملحة إلى زوجة ثانية لأن أتخذها في الحلال تكون لي سندا وعزوة. لأن أبني معها الحياة بكثير من الودّ والثبات.

أنا رجل عاصمي أبلغ من العمر 55سنة، وأنا ميسور ماديا والحمد لله. كما أقدّر المرأة وأعي مكانتها في مجتمعنا ولا ارغب سوى في أن أكون لها سندا مدى الحياة. كما أنني اشغل منصبا مرموقا في مؤسسة مصرفية ولي مسكن خاص أضمنه لمن تمد لي يدها لنمضي في دنيا السعادة. أريدها من الوسط الجزائري، سنها ما بين 35و50 سنة. لا يهمني وضعها الاجتماعي، كما لا اشترط أن تكون عاملة فللمرأة الماكثة في البيت دور كبير لا يستهان به. كل ما يهمني أن تكون متفهمة كيسة تعينني على الطاعات.

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من يعوضني حنان الوالدين وأكمل معه نصف الدين

الرقم السري :

135965

بنت البليدة لمن يبتغي الصلاح والفلاح

من مدينة الورود البلدية، هاتفتنا إحدى بناتها وهي تعول أن يكون لها نصيب مع إنسان خلوق يداوي جراحها. فهي إنسانة حساسة حنونة إلى أقصى درجة تريد أن يكون لها نصيب مع من يحتوي يتمها وحاجتها إلى الأمان. صاحبة إعلاننا الثاني في هذا المنبر في الـ 43 من عمرها، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية ولم يسبق لها الزواج.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا التوفيق من رب العالمين لتزفّ عروسا إلى بيت زوج يعوضها حنان الوالدين. وترجو إتمام نصف الدين مع ر جل يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. تريده أعزبا كما تقبله أرملا فقط بأولاد يهمها أن ترعاهم وتربيهم على أحسن وجه. شرط السكن المستقر والعمل ضروريان لصاحبة إعلاننا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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