عاصمي يبحث عن مفاتيح السعادة

محمد من العاصمة. رجل في غاية الإحترام والتقدير. يعي حدوده مع الله ويريد أن يبدأ حياته بالسعادة من جديد مع إمرأة صالحة وجادة تعينه على الطاعات والعبادات. فحياة الرجل وإستقراره مرهونان بأنثى كيسة لبقة تعرف واجباتها وتعي حقوقها.

محمد في الـ 53 من عمره، مطلق بأولاد تحت وصاية والدتهم، متقاعد من مؤسسة عمومية، خاطبنا وحملنا مسؤولية أن نكون له السند والمعين للعثور على شريكة حياته التي يردها أن تكون من العاصمة أو إحدى مناطق الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 45سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ما يهمه أن يكون بين يدي هذه المرأة مفاتيح السعادة التي تمكنه من العيش في سلام.

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