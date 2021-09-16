عاصمي يرغب بتجسيد مبدأ التعدد

أفنيت عمري في العمل وكونت نفسي، وأحسّ أنني بحاجة إلى من تفهمني بالرغم من كوني متزوج وأب لأولاد، صحيح أنّ زوجتي الأولى لم تقصر يوما في خدمتي وطاعتي، إلا أن ثمة ما يدفعني أن أكون لباب التعدد طارقا مع امرأة تجيد الحوار وتفهم الرجل المتفتح والباحث عن التميز في علاقته.

أبلغ من العمر 55سنة، وأنا متفتح لكن ليس لدرجة المبالغة، وأقدّر المرأة وأعي مكانتها في مجتمعنا ولا ارغب سوى في أن أكون لها سندا. اشتغل في مؤسسة مصرفية ولي مسكن خاص أضمنه لمن تمد لي يدها لنمضي في دنيا السعادة. أريدها من الوسط الجزائري، سنها ما بين 35و50 سنة. لا يهمني وضعها الاجتماعي، كما لا اشترط أن تكون عاملةـ فللمرأة الماكثة في البيت دور كبير لا يستهان به. كل ما يهمني أن تكون ذات رأي سديد.

الرقم السري : 135585

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