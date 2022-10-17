عاصمي يريد التعدد مع متدينة أصيلة

الرقم السري :

138550

عاصمي أربعيني يريد التعدد مع متدينة أصيلة تكون له نعم الحليلة

لم أجد عيبا في أن أبث بما يساور قلبي من رغبة في التعدد أن أتخذ زوجة ثانية. تكون لي نعم الرفيقة في حياتي، فما دام الحلال مطلبي فأنا ذا أعلن عما أبتغيه بلا خوف ولا تردد.

أنا عاصمي في ال45من عمري، موظف مستقر، متزوج ولي أبناء. لا ينقصني شيء حتى أحيا كما أبتغي تحت ظل الحلال، وأكثر ما أتمناه أن يجمعني القدر من خلال هذا الركن. ببنت الأصول التي تؤمن أكثر متا تؤمن به برسالة التعدد الذي هو في الأصل إحتذاء بنبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم . ليس لي من الشروط سوى أن تكون طيبة خلوقة من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز38سنة، أريدها عزباء. كما أقبل أن تكون من ستشد معي الرحال في رحلة العمر مطلقة أو أرملة بطفل واحد. وأكثر ما أريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والثقافة وسأضمن لها سكنا خاصا بها.

الرقم السري :

138551

أربعيني أعزب يبتغيها تقية ومن أي ولاية

توكلت على الله خالقي في هذه الخطوة التي أتمناها مباركة طيبة، كيف لا وأنا لا أريد سوى الحلال. في حياة أحياها مرة واحدة وخير زاد لي فيها أنني أريد بناءها على رضا الله وطاعته سبحانه وتعالى. وقد أوكلت مهمة مساعدتي في هذا الباب إلى القائمين على مركز الأثير وكلي يقين من أنني سأجد ضالتي.

أنا شاب من ولاية عين الدفلى، أمارس الفلاحة ، أبلغ من العمر42سنة، لم يسبق لي الزواج. مستقر ماديا ولدي سكن خاص، ولا تنقصني سوى شريكة للحياة أحفظها وأصونها.

أريد لأن أعثر على إمرأة صالحة صادقة لا تهمّني ولايتها، سنها لا يتعدى35سنة. كما أكثر ما أريده أن تكون بيضاء البشرة، ماكثة في البيت وعزباء، ولها مني كل الوفاء.

الرقم السري :

138552

حلمي حضن دافئ لإبنتي وقلب يريح قلبي

قلبي يتحرق شوقا إلى اليوم الذي أجد فيه إنسانة تحترم كياني، وتقرّ بأهمية إبنتي التي ليس لها أحد سواي. كيف لا وأنا من يكفلها اليوم بعد طلاقي من والدتها التي أثرت على نفسها بناء حياة جديدة خاصة بها.

أنا شاب طيب معروف بأصله المحترم وروحه الجميلة، من وهران، تاجر ميسور ولدي مسكن خاص، في الربيع 38من عمري. كتب علي أن أكون مطلقا وأنا أب لبنت أريد أن أجد لها أمّا تحتويها بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

أناشد من هذا امرأة صالحة من أجل الاقتران تحت ظل الحلال، امرأة تحبني لشخصي وكياني وتحن على فلذة كبدي الوحيدة. أنثى تفيض رقة وتقدر الحياة الزوجية، لا أشترط فيها شيء سوى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها لا يتعدى 35 سنة، من إحدى ولايات الغرب، ولا يهمني إن كانت أرملة أو مطلقة، أقبلها بطفل واحد.

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