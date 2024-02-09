عاصيمي: “نحترم الشلف ولا تهمنا سوى النقاط الثلاث”

شدد مدرب حراس مولودية وهران، رضا عاصيمي، على ضرورة إبقاء النقاط الثلاث بملعب أحمد زبانة، بمناسبة قمة الجولة الـ 16، المقررة اليوم الجمعة، أمام الضيف أولمبي الشلف.

وقال حامي عرين المولودية السابق: “نعرف مركز كل فريق في الترتيب العام. نعرف أين نتواجد وأين يتواجد فريق الشلف الذي نحترمه كثيرا”.

ليضيف: “ما يهمنا معروف وهو النقاط الثلاث، ولكن هذه النقاط تتطلب جهد من كل النواحي، ويبقى المهم والأهم الأنصار.. عليهم أن يساندودنا مهما كانت الظروف”.

وختم عاصيمي في رسالة إلى الحمراوة: “نحب أو نكره الجمهور هو الذي سيبقى، ربما أنا هنا اليوم وقد لا أكون موجودا غدا.. يجب أن نكون يدا واحدة”.