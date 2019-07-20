عاصي الحلاني وإبنته “ماريتا” يباركان للجزائريين تتويج الخضر

هنأ النجم اللبناني، “عاصي الحلاني”، وإبنته الفنانة “ماريتا الحلاني”، الشعب الجزائري، بعد تتويج منتخبهم الوطني لكرة القدم، بالكأس الإفريقية، أمس الجمعة.
وكتب النجم اللبناني على صفحته بتويتر: “ألف مبروك لأبطال الجزائر، والشعب الجزائري الحبيب، وإن شاء الله دائما رايتكم بالعلالي، شرفتونا”.
وبدورها، كتبت الفنانة ماريتا الحلاني: “ألف ألف ألف مبروك فوز المنتخب الجزائري الشقيق والحبيب”.
الف مبروك لابطال #الجزائر والشعب الجزائري الحبيب وان شاء الله دائماً رايتكم بالعلالي شرفتونا ⚽️🏆💚#لبيكِ_ياجزائر 🇩🇿💚 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿#عاصي_الحلاني #ماريتا_الحلانيhttps://t.co/b3CPoJsplA…@assihallani @RotanaMusic @marittahallani @DeezerMENA pic.twitter.com/MA0qCLljDi
— Assi El Hallani (@assihallani) July 19, 2019
الف الف الف مبروك فوز #المنتخب_الجزائري #كأس_امم_افريقيا_2019 🇩🇿 #123VivaLAlgerie #محاربي_الصحراء #Algeria #Algerie #AFCON2019 #الجزائر ⚽️🏆🤩 كل الحب للشعب الجزائري الشقيق والحبيب! ♥️ #HayaWHadi 🎵 pic.twitter.com/esQuQP7nS0
— ماريتا الحلاني (@marittahallani) July 20, 2019
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