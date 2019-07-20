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عاصي الحلاني وإبنته “ماريتا” يباركان للجزائريين تتويج الخضر

فن وثقافة
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عاصي الحلاني وإبنته “ماريتا” يباركان للجزائريين تتويج الخضر
بقلم نادية بن طاهر

هنأ النجم اللبناني، “عاصي الحلاني”، وإبنته الفنانة “ماريتا الحلاني”، الشعب الجزائري، بعد تتويج منتخبهم الوطني لكرة القدم، بالكأس الإفريقية، أمس الجمعة.

وكتب النجم اللبناني على صفحته بتويتر: “ألف مبروك لأبطال الجزائر، والشعب الجزائري الحبيب، وإن شاء الله دائما رايتكم بالعلالي، شرفتونا”.

وبدورها، كتبت الفنانة ماريتا الحلاني: “ألف ألف ألف مبروك فوز المنتخب الجزائري الشقيق والحبيب”.


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