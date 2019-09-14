عاصي الحلاني ينجو من الموت بمعجزة وصورة تكشف إصابته البليغة!

كشفت صورة، إلتقطت داخل منزل النجم اللبناني عاصي الحلاني، حجم الإصابة التي تعرض إليها إثر سقوطه من الحصان.

وكتب الإعلامي، جمال فياض، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الإستغرام،: ” الحقيقة أن عاصي الحلاني قد نجى من الموت بأعجوبة”.

وأضاف الإعلامي، في منشوره، والذي أرفقه بصورة له رفقة الحلاني، خلال زيارته له في المنزل للإطمئنان عليه:”في البداية قيل أنه سقط عن جواده، سألنا واستفسرنا، فقالوا بسيطة، اصابة عرضية..”.

وتابع: “لكننا في اليوم التالي حاولنا الاتصال بعاصي، لا جواب والهاتف مقفل، وتبين أن الإصابة ليست ببسيطة ولا عابرة وأن عاصي نجا من خطر جسيم وأن وحدها العناية اللإهية أنقذته”.

وعن تفاصيل الحادث، كتب الإعلامي: “الحكاية كما رواها لنا تقول أنه كان في نزهة على جوادين، مع إبنه الوليد، ويقول الحلاني انه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط”.

وأضاف ذات المتحدث: “في حين يقول الوليد إن الحصان تعثر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوقه، وهنا ارتطم خد عاصي بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله فوقه”.

وتابع: “غاب عاصي عن الوعي تماما فحمله الوليد واثصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه إلى المستشفى”.

وأضاف: “رقد عاصي بالمستشفى يوميم متتاليين غائبا عن الوعي، واستفاق من غيبوبته فاقدا للذاكرة، غير واع لما حصل معه”.

وتابع: “عندما بدأ عاصي يستعيد وعيه وذاكرته جزئياً كانت أولى كلماته متمتماً بسؤال أين الوليد؟ هل هو بخير ؟ وفي اليوم الثالث صحصح قليلاً، لكن ظلّ ناسياً ما حصل له بالضبط”.

وأكد جمال فياض، إن الأطباء قاموا بكل الواجب لإسعاف الفنان، والنتيجة ، عدة كسور في الساعد الأيسر، وكسور صغيرة بالهنصر والبنصر في يده اليسرى، وكسور جزئية في الأضلاع، ورضوض بالخد.

بالإضافة إلى رضوض وتورّم في كوع اليد اليسرى، وفي الساق اليسرى للفنان، وتعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة، ما استدعى زراعة “براغي ” لتثبيتها.