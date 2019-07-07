عاصي الحلاني يهدي أنشودة للجزائر بمناسبة عيد الإستقلال

يحضر النجم اللبناني ، “عاصي الحلاني”، رفقة إبنته الفنانة “ماريتا الحلاني”، أنشودة للجزائر، بمناسبة عيد الاستقلال، الموافق لـلـ”05” من شهر جويلية.

ونشر النجم اللبناني، مقطعا من الأنشودة، والتي أهداها للشعب الجزائري، عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان اللبناني: “إلى المتابعين من الجزائر الأحباء، هذا جزء صغير من ما كنا نحضر له من أجل عيد إستقلال الجزائر، ولكن تم الإتفاق مع المعنين أن يكون إصدار النشيد في وقت آخر ..”.

وتابع النجم اللبناني: “أتمنى أن يصل هذا العمل إلى قلب كل جزائري حر ، ومثلما غنيته وألقيته من كل قلبي، وإن شاء الله قريباً يصل لكم كاملاً باذن الله”.

والأنشودة من كلمات، “مضر شغالة”، وألحان “فاروق الجزائري”، وتوزيع “خليل ابو عبيد”، وأداء “عاصي الحلاني”، وإبنته المغنية “ماريتا الحلاني”.

واحتفلت الجزائر، قبل يومين، وفي الـ”05″ من شهر جويلية الفارط، ككل عام، بالذكرى الـ57 لعيد الاستقلال والشباب.