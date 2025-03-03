عاطف بتيرة: “نسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بملعب “حملاوي””

تحدث مساعد مدرب شباب قسنطينة، عاطف بتيرة، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف شبيبة القبائل، مؤكدا رغبتهم في استعادة نغمة الانتصارات بملعبهم.

وصرح عاطف بتيرة: “نحن مطالبون بابداء ردة فعلنا، كوننا لم نحقق أي فوز داخل الديار منذ مباراتنا أمام نجم مقرة”.

كما أضاف: “ّنأمل في أن يكون لاعبونا في أتم تركيزهم، خلال مباراتنا المقبلة، من أجل استعادة نغمة الانتصارات بملعبنا، وبعدها تسيير باقي مشوارنا مباراة، بمباراة”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، يستقبل يوم السبت المقبل، الضيف شبيبة القبائل، برسم الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.