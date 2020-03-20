عاقلي: الهياكل والوسائل اللوجستيكية تحت التصرف لتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحية

كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد سامي عاقلي، أنّ رؤساء المؤسسات يضع الهياكل والوسائل اللوجستيكية تحت تصرف وزارة الفلاحة.

وأكد عاقلي، خلال لقاء جمعه أمس بوزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري، استعداد رؤساء المؤسسات لوضع الهياكل والوسائل اللوجستية تحت تصرف القطاع لتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحية خلال المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وباء كرونا.

ومن جهته ثمن عوماري هذه المبادرة الحسنة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز نظام تخزين وضبط المنتجات الفلاحية التي تعرف وفرة في الإنتاج.

وقام وزير الفلاحة بإطلاع ممثلي رؤساء المؤسسات باستراتجية القطاع في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية المبنية على عصرنة انظمة الإنتاج وتحسين المردودية في الهكتار وتثمين المنتجات الفلاحية بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيات الرقمية و الإبداع بالإضافة إلى التكوين.