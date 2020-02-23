عاقلي: الوضع الإقتصادي الحالي لا يتحمل أي إخفاق جديد

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، اليوم الأحد، أن “الوضع الإقتصادي الحالي لا يتحمل أي إخفاق جديد”.

وقال عاقلي، خلال إفتتاح العدد الخامس من نقاشات المنتدى والمخصص لنشاط الإستثمار، “الأزمة الحالية أصبحت تحس بها المؤسسات الإقتصادية أكثر”، مشيرا أن “الحلول ممكنة للتصدي لهذه الأزمة”.

وأشار عاقلي أن المنتدى ” يستقبل يوميا ممثلين عن مؤسسات أجنبية، وكلهم يؤكدون أن للجزائر فرص إستثمار كبيرة جدا”.

وأوضح عاقلي “قانون الإستثمار يجب أن يكون أكثر جاذبية للإستثمارات الأجنبية، ويجب أن يكون مسهلا لعمل المؤسسات الجزائرية”.

وأكد أن “المؤسسات الأجنبية أصبحت أكثر من ضرورة في الجزائر، لكن المؤسسات التي تستثمر فعلا”.

وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “فنحن سنساهم برؤيتنا في صياغة قانون الإستثمار والقوانين التي تتحكم في الإستثمار بالجزائر”.

وأكد عاقلي قائلا “لا نريد أن نعرف محتواها عند إصدارها بل نريد أن نكون مساهمين فيه، لأننا نحن من يتواجد في الميدان”.

وأضاف “القوانين الخيالية ليس جذابة الاستثمار”.

وبخصوص السياسة أكد عاقلي “لن نتدخل اطلاقا في السياسة لكننا سنعطي رأينا فيما يخص الإقتصاد وهو واجبنا”.