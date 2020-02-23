عاقلي: برنامج الحكومة يحمي الصناعة المحلية ويصلح المنظومة البنكية

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، اليوم الأحد، أن “برنامج الحكومة الجديد يحمي الصناعة المحلية ويصلح المنظومة البنكية”.

وإعتبر عاقلي أن برنامج عمل الحكومة”جيدا على العموم”، وتابع قائلا “مستحيل أن يكون البرنامج متطابقا مع نظرتنا مائة بالمائة، لكن يمكن إعتباره متوافق بشكل كبير”.

وأكد عاقلي “نحن مع مخطط عمل الحكومة الجديد”، وأضاف ” المخطط يحمي في جله الصناعة المحلية ويصلح البنوك، وهو ما يعتبر أكبر إهتماماتنا”.

وأوضح عاقلي أن “مخطط عمل الحكومة يفتقر للأرقام، لكننا نظن أنها ستأتي تباعا مع العمل”.

وأشار في ذات السياق أنه وبعد المصادقة عليه “يحب أن تذهب الحكومة في تنفيذه سىريعا”.