عاقلي: تأثرنا كثيرا بهذه الأزمة الصحية..ويجب بذل قصارى جهدنا للإبقاء على النشاط الإقتصادي

كشف منتدى رؤساء المؤسسات أن الإقتصاد الوطني تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، خلال محاضرة مرئية عن بعد، قائلا “لقد تأثرنا كثيرا بهذه الأزمة الصحية، ونحن بصدد التواصل الدائم مع أعضاء المنتدى”.

وأضاف عاقلي وصلتنا اصداء جد سبلية، حيث أن فيروس كورونا لا يقتل البشر فحسب بل هو بصدد قتل العديد من المؤسسات”.

وأشار في ذات السياق “تعاني المؤسسات من أزمة تمر بها جل القطاعات، لكن علينا الإبقاء على النشاط الإقتصادي ممها تطلب الأمر ذلك”.

وقال عاقلي “يجب بذل قصارى جهدنا للحفاظ على مناصب العمل الأطول مدة ممكنة”.

كما دعا المتحدث إلى ضرورة “وضع مخطط انعاش اقتصادي للتقليل من انعكاسات الفيروس على الإقتصاد الوطني وانقاذ المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات”.