عاقلي يدعو إلى الإسراع في بناء اقتصاد حقيقي وتخفيف الضغط الضريبي

أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل سامي عاقلي، على الإسراع في بناء اقتصاد حقيقي عبر منظومة قانونية مستقرة. ورافع لمرافقة الشركات الجزائرية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورنا.

وقال عاقلي إنه يتوجب تغيير نموذج الاقتصاد الذي أثبت فشله، مشيرا لبناء منظومة قانونية مستقرة باعتبارها البنية التحتية لأي اقتصاد. ودعا في تصريح للإذاعة الجزائرية، على ضرورة استعادة الثقة باتخاذ قرارات شجاعة لتخفيف أضرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية. وهذا عبر تخفيف الضغط الضريبي والبيروقراطية وإعادة النظر في الفوائد البنكية، معتبرا هذه الإجراءات هي أولوية الأولويات في المرحلة الحالية.

ورافع المتحدث، لصالح الشركات التي تضررت جراء الأزمة الصحية وقبلها أي منذ 2019. مضيفا أنه لا نهوض ولا إقلاع اقتصادي دون إنقاذ الشركات والحفاظ عليها خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدّد عاقلي، على ضرورة أن تشمل الإجراءات العاجلة محاربة السوق الموازية الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد. وحول القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية دعا المتحدث ذاته إلى التعجيل بإنقاذ قطاع الخدمات الذي كان الأكثر تضررا.