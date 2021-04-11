عاقلي يدعو للإفراج عن قانون الاستثمار وتسهيل منح العقار الصناعي

دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عاقلي، للإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار، وتسهيل منح العقار الصناعي.

وقال لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية “من غير المعقول أن لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة”.

وأوضح عاقلي، أن هناك نظرة جديدة للنهوض بالإقتصاد تمر عبر تثمين الفلاحة لأنها ضمان تحقيق الأمن الغذائي.

كما أن هناك – وعي جماعي لخلق فرص للاستثمار في الفلاحة بدلا من التركيز على الإستيراد.

ويعكس هذا إنشاء –لأول مرة- الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية.

وعبر عن أمله أن يكون الشباك الموحد الذي يدرس جميع المشاكل التي تعيق الإستثمار الفلاحي والصناعي.

ويرى المتحدث أن الوصول لإنتاج ما يمكن إنتاجه ببلادنا، بدلا من الإستيراد، يتحقق عبر محاربة الظواهر السلبية كالبيروقراطية وعدم الشفافية.