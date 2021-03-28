عاق يضرب والدته بسبب أشغال توسعة مطبخ المنزل بباب الزوار

بعدما بلغت من الكبر عتيا واشتعل شعرها شيبا، لم تجد أم ما تعبر فيها عن غضبها المكبوت من فلذة كبدها، سوى التبرؤ منه أمام الحضور دنيا وآخرة.

خلال مثوله للمحاكمة في قضية التعدي على الأصول، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم “ج. م” الذي مثل أمام هيئة المحكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.

وتمت متابعته قضائيا عقب شكوى تقدمت بها والدته “ج. فاطمة” التي تقارب العقد التاسع من العمر.أمام مصالح الأمن بالعاصمة.

وجاء في الشكوى تعرضها إلى اعتداء على يد ابنها، بعد مناوشات كلامية بينهما، سبببها خلاف حول أشغال توسعة مطبخ بالمنزل العائلي.

ولأن المتهم في قضية الحال اعترض عليها، قام بالاعتداء عليها بدفعها بالعنف فأسقطها أرضا.

وقالت العجوز الضحية، أن ابنها المتهم الذي وفرت له طابقا ذي 6 غرف، لم يتركها تهنؤ بما تبقى من عمرها، محبذا العيش معها،برفقة عائلته كونه متزوج وأب لاطفال.

وخلال الجلسة أكدت العجوز الضحية على حادثة الاعتداء عليها، أمام هيئة المحكمة ،مطالبة من القاضي أن يعاقب إبنها على فعلته.

وقالت الضحية بصريح العبارة ” مانيش يماها وما نسحقوش دنيا وآخرة، قولو يخليني في داري برك”.

وأمام تصىريحات الأم التي انفطرت لها قلوب الحاضرين، تمسك المتهم بانكارها جملة وتفصيلا.

وقال المتهم أنه يوم الوقائع لم يكن متواجدت أصلا بالمنزل كما تدعيه والدته، وإنما كان موجودا في محل جاره.

وبناء لما ورد من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في حق المتهم.