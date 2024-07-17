عاق يضرب والده ويهدّده بالقتل

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لشاب في العقد الثاني من العمر متهم موقوف في العقد “م.ك” عن تهمة ضرب الأصول والتهديد، راح ضحيتها والده .

وحسب مجريات المحاكمة، فإن المتهم الحالي الذي يعد من ذوي السوابق العدلية ، فقد جرى توقيفه اثر شكوى تقدم بها والده في العقد الخامس من العمر لتعرضه للضرب والتهديد من طرفه بمسكنه العائلي بضواحي منطقة شراڨة ، مفيدا ان ابنه بالتبني المتهم تعرض له بالضرب بواسطة عصا المكنسة للظهر بعد رفضه من منحه الاموال ثم قام بدفعه على الأرض بالقوة .

وأضاف الضحية أن ابنه بالتبني قام في كل مرة يعتدي عليه ،ويطلب منه الأموال واذا لم يوفر له المبلغ يقوم بضربه ،و لم يتركه يعيش بسلام بما تبقى له من عمره، فيما تمسك المتهم بالسكوت و الصمت ، ومن جهة اخرى بعد مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، اعترف بالتهمة المنسوبة اليه وطالب العفو منه ،ملتمسا افادته بظروف التخفيف .