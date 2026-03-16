عاق يعتدي على والده بعصى حديدية ويهدّده بحرق مسكنه 

فتحت محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة ملف قضية شيخ في العقد السادس من العمر وقع ضحية الاعتداء الجسدي و اللفظي من طرف فلذة كبده. شاب في العقد الثالث من العمر يدعى (ف.ر) الذي قام بضربه بواسطة عصى حديدية. كما قام بشتمه بعبارات نابية و تهديده بالقتل وحرق مسكنه على يد فلذة كبده .

المتهم الذي تغيب عن جلسة المحاكمة وجهت له تهمة التعدي على أحد الأصول و التهديد ، و كشف الأب الضحية (ف.ك) خلال سماعه من طرف القاضي أن إبنه قام بضربه بعصى حديدية على مستوى كافة أنحاء جسمه. و قام بتحطيم اثاث المنزل ، اضافة الى السب و تحطيم أغراض المنزل بما فيها أغراض ثمينة وتهديده بحرق المنزل .

من جهة اخرى التمست النيابة ضد المتهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 30 مارس.