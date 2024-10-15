عاق يوسع والديه ضربا ويحطّم أثاث المنزل ثم يدّعي الجنون أمام القاضي

فضحت خبرة عقلية أنجزها طبيب شرعي عينته المحكمة لفحص متهم، ادعى الجنون أمام القاضي. وهو يمثل للمحاكمة في قضية تتعلق بالاعتداء على الأصول، راح ضحيتها والديه العجوزين، كل من المدعو ” غ. عبد الحميد”، والمسماة ” ب. فضيلة”.

بحيث جاء في مضمون الخبرة الطبية، أن المتهم الموقوف المدعو “غ.مصطفى”، يتمتع بكامل قواه العقلية. كما أنه وقت ارتكابه الوقائع كان سليم العقل والجسد. وهي الحقيقة التي واجه بها رئيس الجلسة المتهم وهو يمثل أمامه مجددا، لمتابعته بجنحة الضرب والجرح والسب. والتحطيم العمدي لملك الغير.

ولم يجد المتهم جواباً أمام القاضي عن ادعائه الجنون حين تقديمه للمحاكمة في الجلسة السابقة. وراح ينكر بشدة كل ما نسب اليه من وقائع، وردت في محاضر الشرطة، جاءت في شكوى والديه المسنين.

وتبين من خلال استجواب المتهم، ” غ.مصطفى ” أنه بتاريخ الوقائع وبعد ضربه لوالديه بلكمات وركلات وهو في حالة هيجان. موجها لهما عبارات تضمنت كلاما فاحشا، قام بغلق الباب عليهما حتى ينفرد بهما. وراح يحطم فوق رأسهما أثاث المنزل، حيث قام بتخريب جهاز التبيرد والمدفأة، الأمر الذي جعل جيران العمارة يقومون بتحطيم الباب الرئيسي للمنزل وإخراج المتهم بالقوة.

وفي الجلسة حاول الضحية والد المتهم الصفح عما تعرض له من تعنيف وسب وشتم. اقناع المحكمة بأن صلة القرابة التي تربطه بابنه المتهم، تجعله مضطرا الصفح عنه، والتنازل عن الدعوى. مصرحا بأن زوجته مريضة طريقة الفراش بسبب سجن ابنهما.

المتهم وأمام ماورد التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية. مقدرة بـ100الف دج في حق المتهم الموقوف.