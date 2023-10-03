عالمان فرنسيان وآخر نمساوي يحصدون جائزة نوبل في الفيزياء

فاز الفرنسيان بيير أغوستيني وآن لولييه بجائزة نوبل في الفيزياء، اليوم الثلاثاء، مع عالم نمساوي مجري. عن “الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في المادة”.

ومنحت جائزة نوبل في الفيزياء يوم الثلاثاء إلى الفرنسية السويدية آن لولييه والفرنسي بيير أغوستيني. والنمساوي المجري فيرينك كراوس. لأبحاثهم في “الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية تبلغ الأتو ثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في الفضاء”.

وكانت آن لويلير قد فازت بالفعل بجائزة وولف المرموقة في عام 2022، والتي كانت في بعض الأحيان مقدمة لجائزة نوبل. بالاشتراك مع عالم الفيزياء النمساوي والمجري فيرينك كراوس والكندي بول كوركوم. أصبحت خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء.

وحصلت عليها أربع نساء فقط منذ عام 1901: ماري كوري (1903)، وماريا جوبرت ماير (1963). ودونا ستريكلاند (2018)، وأندريا غيز (2020).