عالمان يفوزان بجائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للكيمياء لعام 2021، إلى “بنيامين ليست” و”ديفيد دبليو ماكميلان”. وطور العالمان أداة جديدة ومبتكرة لبناء جزيئات التحفيز العضوي، وتشمل استخداماتها البحث في المستحضرات الصيدلانية الجديدة.

وولد الكيميائي “دافيد ماكميلان” في اسكتلندا، وهو أستاذ جامعي للكيمياء في جامعة “برينستون” البريطانية، وكان رئيس قسم الكيمياء في الجامعة مابين 2010 و2015.

أما “بنيامين ليزت” فهو مدرس في معهد “سكريبس” للأبحاث في “لا جولا” بالولايات المتحدة الأمريكية، عمل على الأجسام المضادة المحفزة. وتم تعيينه أستاذًا مساعدًا في معهد أبحاث “سكريبس” في “لا جولا” في قسم البيولوجيا الجزيئية من 1999 إلى 2003. وسنة 2003 عيّن كأول رئيس لمجموعة عمل في معهد “ماكس بلانك” لأبحاث الفحم، وأصبح بعدها مديرا للمعهد.

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