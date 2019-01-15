عالمة أحياء إندونيسية تفقد حياتها بين فكي تمساح

قام تمساح ضخم بطول 17 قدما بسحب عالمة أحياء إندونيسية وافتراسها، بينما كانت تلقي له الطعام في مختبر الأبحاث الذي تعمل به.

العالمة “ديسي تاو” البالغة من العمر 44 عاما كانت تلقي بقطع اللحم إلى “ميري” التمساح يوم الجمعة عندما التقطها بفكيه، والتهمها وهي على قيد الحياة.

وقد اكشتف العاملون في المختبر، الحادثة المروعة، بشكل متأخر ذلك الصباح، بعدما عثروا عليه مع بقايا جثتها بين فكيه في مختبر الأبحاث الواقع شمالي سولاويسي.

وحاول القائمون على المختبر استعادة ما تبقى من جثة تاو، لكن التمساح كان يسحق كل ما تبقى منها في كل محاولة.

إذ سيخضع التمساح “ميري” قريبا لاختبارات طبية بعد الحادثة، للتأكد من أنه ابتلع كافة أجزاء الجسم.

ويعتقد المحققون أن التمساح استند على قدميه وقفز حوالي 8 أقدام، ليتمكن من الإمساك بالعالمة الضحية وجرها إلى الماء، قبل افتراسها.

التمساح المفترس كان له سوابق في الهجوم على تماسيح أخرى، لكن لم يسبق له أن هاجم البشر، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.