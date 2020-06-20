عالمة وبائيات صينية: كورونا يمكنه البقاء حياً 20 سنة

كشفت عالمة الوبائيات، البروفيسور “لي لانجوان”، أن فيروس كورونا، يمكن أن يعيش لمدة 20 عامًا في درجات حرارة تقل عن 20 درجة مئوية.

وحسبما أفادت جريدة “تشاينا نيوز”، قالت عضو فريق خبراء مكافحة كوفيد-19 بالصين، إنه يمكن بسهولة نقل الفيروس بين الدول بسبب قدرته الاستثنائية على تحمل ظروف البرد.

وأضافت “يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لبضعة أشهر في درجة حرارة أقل من أربع درجات مئوية و 20 سنة تحت درجة حرارة 20 درجة مئوية.”

وطالبت عالمة الوبائيات السلطات الصينية بتعزيز التفتيش على المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة، بما في ذلك سمك السلمون، لمنع المزيد من انتشار العدوى.