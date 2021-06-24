عالم أحياء يكشف تأثير الحرارة على السلالات الجديدة من فيروس كورونا

قال عالم الأحياء الروسي نيكولاي نيكيتين، أن تزامن إنتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا مع موجات الحر قد يشير إلى علاقة بين هذه الظواهر. مضيفا أنه إتضح أخيرا أثناء الوباء أن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف لا تؤثر على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح نيكولاي نيكيتين لوكالة سبوتنيك، أنه يمكن فقط للعوامل الإجتماعية أن تعمل أي في الحرارة. يذهب الناس للراحة ويكون لديهم إتصال أقل مع بعضهم البعض، ويتم تقليل خطر الإصابة. مشددا أنه بالنسبة للفيروس نفسه، فإن الحرارة لا تهم. ودرجة الحرارة المرتفعة لا يمكن أن تثير ظهور طفرات جديدة. كما أن الحرارة والشمس الساطعة والأشعة فوق البنفسجية ليس لها أي تأثير على الإصابة بالفيروس وعلى الفيروس نفسه. مضيفا بالنسبة للسلالات، فلا يمكن القول إن “الحرارة أثرت على ظهور وانتشار طفرات جديدة”.

وأضاف نيكولاي نيكيتين، في ذات السياق، أن درجة الحرارة المرتفعة غير الطبيعية التي يتم ملاحظتها الآن يمكن أن تؤثر على حالة الأشخاص المصابين بكوفيد-19. وهذا ينطبق على أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. خاصة مشاكل الدورة الدموية أو أمراض القلب. وبالتالي تعتبر الحمى عبئا إضافيا على القلب، ومسار المرض قد يكون معقدا.