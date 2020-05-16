عالم أوبئة: كورونا سيستمر لفترة طويلة جدا

كشف عالم أوبئة روسي، عن طريقتين، يمكن لفيروس كورونا أن يتصرف عليهما مستقبلا.

وتوقع العالم، حسب موقع “روسيا اليوم”، أن يصبح كورونا متقلبا مثل فيروس الإنفلونزا، أو ألا يتغير مثل فيروس الحصبة، لكنه سيستمر لفترة طويلة جدا وستعاني منه البشرية جديا.

وقال الدكتور، ألكسندر غينتزبرغ، مدير مركز “جاماليا” القومي لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، اليوم السبت:”يمكن للفيروس أن يتصرف بطريقتين”.

وأورد الدكتور: “يمكن أن يتصرف كورونا مثل فيروس الأنفلونزا، بحيث يكون متغيرا جدا، ويكون علينا إنشاء سلالة لقاح جديدة له، أو يمكن أن يتصرف مثل فيروس الحصبة، الذي لم يتغير على الإطلاق خلال تاريخ البشرية بالكامل”.

وأضاف العالم، أنه إذا لم يتغير الفيروس، فسيتم إدراج اللقاح ضد COVID-19 في تقويم التطعيم الوطني، مثل كافة اللقاحات التي تعطى إلزاميا لكل المواطنين في أعمار ومواقيت محددة.