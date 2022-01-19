عالم إيطالي يُحذر من ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون

حذر عالم الوبائيات الإيطالي، غويدو سيلفستري، من ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون في أكتوبر المقبل.

واعتبر سيلفستري أن متحور أوميكرون أقل ضررا من دلتا قائلا: “نعلم كثيرا من خلال تجارب خلايا أنبوب الاختبار. وكذلك من التجارب على الحيوانات أن هذا المتحور أقل قدرة على إصابة عمق الرئة”.

مضيفا: “دعونا نقول إنه رائع في استهداف الجهاز التنفسي العلوي. لكنه ضعيف عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الرئة”.

وتابع العالم: “إنني بعيدا كل البعد عن أن أكون مثيرا للتحذيرات، لكن الخطر الأكبر يكمن في ظهور بديل يحتفظ بقوة عدوى أوميكرون. ويستعيد قدرة دلتا على تدمير الرئة أيضا”.

كما أضاف العالم الإيطالي: “آمل ألا يحدث ذلك أبدا، لكن يجب أن نكون مستعدين. وأفضل طريقة هي الالتزام بأخذ اللقاحات”.

وحذر سيلفستري من أنه وفي أكتوبر أو نوفمبر، قد يصل نوع أكثر قبحا، ربما من تايلاند، مدغشقر أو الأرجنتين.

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الصحة العالمية تحذّر من سلالات جديدة بعد أوميكرون

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه بعد انتشار سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا. قد تظهر أشكال جديدة من كوفيد-19.

وأضاف المدير العام، في تصريح صحفي، أن “هذا الوباء لم ينته بعد، ومع الإنتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم. فمن المرجح أن تظهر نماذج جديدة”.

وأكد أن الأسابيع القادمة تظل حساسة بالنسبة للنظم الصحية، مشددا على أنه لم يأت الوقت بعد لكي يتم التوقف عن اتخاذ الاحتياطات. ودعا إلى الاستمرار في القيام بتدابير الحماية المعروفة للحماية من فيروس كورونا.

وشدّد على أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بمتحور أوميكرون ولكنها لاتزال قادرة على منع الوفيات والأعراض الخطيرة للفيروس، مؤكدا أن الجائحة لم تنته بعد وأنه مع انتشار أوميكرون في العالم فهناك خطر من ظهور متحورات جديدة، وقال “إنه إن لم يتغير منهج العمل في الوصول للقاحات فإن العالم قد يصل إلى مرحلة أكثر خطورة”.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا. مضيفا أنه على الرغم من أن “أوميكرون”، قد لا يكون ثقيلا في سريانه مثل السلالات التي سبقته، لكن فكرة أنه مرض خفيف هي فكرة خاطئة.

كما أفاد أن “أوميكرون” يؤدي أيضا إلى دخول المستشفيات والوفيات.

وفي وقت سابق، قال الطبيب والإعلامي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن متحور “أوميكرون” لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.