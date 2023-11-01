عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل حول غزة

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الجدل بتغريدة عن غزة التي تتعرض للقصف والتدمير على يد الكيان الصهيوني.

ودافع عالم الزلازل عن غزة، داعيا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بأقصى سرعة.

وكتب هوغربيتس تغريدة عبر حسابه في تويتر مرفقة بخريطة لفلسطين، قال فيها “نسمع اليوم عن القصف الضخم على غزة. والغزو البري من قبل إسرائيل. شعب فلسطين ليس لديه كهرباء ولا ماء ولا إنترنت. لقد تم قطعه بالكامل. إنها جريمة حرب ذات أبعاد هائلة ارتكبتها دولة لم تكن على الخريطة عام 1947”.

وأثارت التغريدة موجة من التعليقات والانتقادات ضده من مؤيدي إسرائيل. فيما أثنى آخرون عليه وعلى موقفه الإنساني وتعاطفه مع سكان القطاع الذي شهد قصفاً عنيفاً. منذ السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل أكثر من 7 آلاف شخص.

إلى ذلك غرّد العالم الهولندي الذي عادة ما تكون منشوراته حول الزلال والكوارث الطبيعية. قائلاً “قبل أن يصفني أحد بمعادي السامية، وفقاً للعلم، كل الناس ينحدرون من إفريقيا. لقد تطورنا من القرود إلى البشر. لكن الكثير منهم ما زالوا يتصرفون مثل القردة التي تقاتل من أجل الأرض”.

وشهدت التغريدة سجالاً بينه وبين معلقين حول التاريخ والجغرافيا، فيما أبدى آخرون إعجابهم بما كتب. ووقوفه إلى جانب المدنيين وما لحق بهم من دمار وقتل.