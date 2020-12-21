عالم الفيروسات الجزائري يوسف محلو: “خطورة سلالة كورونا الجديدة تكمن في سرعة إنتشارها”

تحدث عالم الفيروسات والمناعة الخبير في جامعة كارديف الانجليزية الجزائري يوسف محلو، عن سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت بإنجلترا.

وفي حوار خص به اذاعة سطيف، قال محلو:”السلالة الجديدة اكتشفت أول مرة في شهر سبتمبر بجنوب شرق انجلترا”.

وأضاف:” أمر عادي فكل الفيروسات تظهر عليها تغيرات جينية تُحدث طفرات في تركيبتها.”

أما فيما يخص خطورتها، أكد العالم الجزائري أنها تكمن في سرعة إنتشارها التي تصل 70%.

وواصل عالم الفيروسات، أن هذه السلالة لها نفس أعراض السلالة القديمة لكن ليست اكثر فتكا منها.

أما الأخبار التي راجت حول ظهورهذه السلالة بعد بداية عملية التلقيح، أكد محلو أنها اشاعة وخطأ وظهورها كان في سبتمبر .

وفيما يخص إحصائيات كورونا في الجزائر، أكد أنها جيدة نسبيا، لكن يجب الحذر من امكانية ارتفاع الاصابات مجددا في حال الاستهتار.

كما ثمن العالم الجزائري قرارات رئيس الجمهورية بالانطلاق في عمليات التلقيح بداية من الشهر المقبل .