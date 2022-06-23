عالم المستديرة يهنئ الأسطورة زين الدين زيدان
تهاطلت التهاني، اليوم الخميس، على أسطورة كرة القدم العالمية زين الدين زيدان، من المنتخب الفرنسي، وعديد الأندية العالمية.
ونشر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الرمي على “تويتر” هنأ من خلالها، زيدان، بمناسبة عيد ميلاده الـ50.
كما قاسمت العديد من الأندية الأوروبية، الأسطورة زيدان، احتفاله بهذا اليوم، مستذكرين أجمل الصور التي صنعها في مسيرته الكروية.
يذكر أن زين الذين زيدان يحتفل اليوم بعيد ميلاده، الذي يتزامن وتاريخ الـ23 جوان من كل سنة.
Un très joyeux anniversaire à 2 grands Bleus ! 🙌
𝙕𝙞𝙣𝙚́𝙙𝙞𝙣𝙚 𝙕𝙞𝙙𝙖𝙣𝙚 : 5️⃣0️⃣ ans
🇫🇷 108 sélections
🏆 Coupe du Monde 1998
🏆 Euro 2000@OfficialVieira : 4️⃣6️⃣ ans
🇫🇷 107 sélections
🏆 Coupe du Monde 1998
🏆 Euro 2000
🏆 Coupe des Confédérations 2001#FiersdetreBleus pic.twitter.com/kHIVfsspPZ
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2022
🎁 L’emblématique 𝗭𝗶𝗻𝗲𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗭𝗶𝗱𝗮𝗻𝗲 ,fête son anniversaire aujourd’hui !
🎂 Joyeux anniversaire, Zizou !🎉🎊#LaLigaSantander #LaLigaHistory pic.twitter.com/gWmPjushj5
— LaLiga (@LaLigaFRA) June 23, 2022
Buon compleanno, Zizou ⚪️⚫️ pic.twitter.com/2h5hiFQ4ZB
— JuventusFC (@juventusfc) June 23, 2022