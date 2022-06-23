عالم المستديرة يهنئ الأسطورة زين الدين زيدان

تهاطلت التهاني، اليوم الخميس، على أسطورة كرة القدم العالمية زين الدين زيدان، من المنتخب الفرنسي، وعديد الأندية العالمية.

ونشر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الرمي على “تويتر” هنأ من خلالها، زيدان، بمناسبة عيد ميلاده الـ50.

كما قاسمت العديد من الأندية الأوروبية، الأسطورة زيدان، احتفاله بهذا اليوم، مستذكرين أجمل الصور التي صنعها في مسيرته الكروية.

يذكر أن زين الذين زيدان يحتفل اليوم بعيد ميلاده، الذي يتزامن وتاريخ الـ23 جوان من كل سنة.