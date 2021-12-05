عالم روسي ينفي 3 خرافات متعلقة بفيروس كورونا

قال العالم الروسي ومدير مركز “غاماليا” للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينتسبورغ، أن فيروس كورونا تلاحقه بعض الشائعات في الوقت الراهن.

حيث نفى العالم الروسي، في مقابلة تلفزيونية، الشائعة المتعلقة بحاجة المتعافين من كورونا إلى التلقيح بلقاح “سبوتنيك لايت”. كما تداولت أخبار أنه لا داعي من حقن لقاح مكون من مركبين.

وقال أن هذا الكلام صحيح بنسبة 50 بالمئة. والحقيقة هي أنه بعد 6 أشهر يحتاج من تعافوا إلى التطعيم بلقاح سبوتنيك لايت. خاصة إذا كان عمر الشخص أكثر من 65 عاما، فهناك احتمال كبير جدا بضرورة تطعيمه بالمكون الثاني.

كما نصح العالم الروسي بضرورة إجراء إختبار لتحديد مستوى الأجسام المضادة بعد التطعيم بالمكون الأول. وإذا تبين أن عيار الأجسام المضادة 300 أو أعلى، فمن الممكن حينذاك عدم التطعيم بالمكون الثاني.

كما قال أنه إذا كانت هناك صعوبة في معرفة مستوى الأجسام المضادة فمن الأفضل الحصول على المكون الثاني.

وتتعلق الإشاعة الثانية بعدم جدوى إرتداء الكمامات الطبية، وعدم نفعها لمقاومة إنتشار العدوى.

وقال غينتسبورغ أن الكمامة تحمي في المقام الأول، الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد. كما تحمي الأشخاص الذين لا يملكون الأجسام المضادة الواقية.

كما شدد الخبير على أن ضرورة إرتداء الكمامة من قبل الشخص الذي تم تطعيمه ضد المرض. حيثث من الممكن أن تمنع انتقال العامل الممرض، إذا كان هذا الشخص حاملا للفيروس وناقلا له.

لقاحات كورونا وتأثيرها على الإنجاب

كما نفى غينتسبورغ الخرافة الأكثر تداولا ، والتي تفيد أن اللقاحات بإمكانها أن تأثر سلبيا على القدرة على الإنجاب. وأكد العالم الروسي أن هذا الكلام غير صحيح وتم الحصول على مجموعة كاملة من الأدلة التي تدحض ذلك.

وقال أن الأدلة التي تثبت أن هذا الكلام غير منطقي ولا صحة له أكدها معهد كولاكوف لأمراض النساء والتوليد. ولقد ثبت أن عمل الجينات لا يتغير على الإطلاق بعد التطعيم بلقاح سبوتنيك V”.

كما أفاد غينتسبورغ أن الدراسات أثبتت أن عمل الجهاز التناسلي لدى الرجال الذين أصيبوا بكوفيد-19، يبقى مثبطا لفترة طويلة.

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