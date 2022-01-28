عالم فيروسات يتوقع هدوء موجة أوميكرون في هذا التوقيت!

يتوقع عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف، أن تهدأ موجة إنتشار “كوفيد-19” الناجمة عن المتحور “أوميكرون” إعتبارا من 10 فيفري 2022.

وحسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، فقد قال بيتر تشوماكوف خلال حديثه لراديو “سبوتنيك”، أن هناك زيادة في عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19” في روسيا ومعظم بلدان العالم. ولكن من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة قريبا بالتباطؤ. مشيرا إلى أن متحور “أوميكرون” شديد العدوى وينتشر بسرعة كبيرة. ومع ذلك سوف تهدأ الموجة التي تسبب بها بنفس السرعة التي إنتشرت بها.

وأضاف البروفيسور، أنه يمكن التوصل إلى هذا الإستنتاج من الإطلاع على منحنى الإصابات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا”. ويضيف، “أما في روسيا فسوف يبدأ هدوء هذه الموجة في النصف الثاني من فيفري”. مضيفا أن الإصابة بمتحور “أوميكرون” لا تؤدي أحيانا كثيرة إلى ظهور أعراض “كوفيد-19″ المعروفة.

وأشار بيتر تشوماكوف، إلى أن غالبية المصابين حاليا لا تظهر لديهم أعراض المرض. حتى أنهم لا يعلمون بإصابتهم. لأن هذا المتحور يسبب عادة ظهور أعراض شبيهة بأعراض نزلات البرد التي قد لا ينتبه لها الإنسان”. كما أن غالبية حاملي “أوميكرون” لا تظهر عندهم أعراض الإصابة ولا يراجعون العيادات الطبية، لذا فإن عدد الإصابات الحقيقي هو أكبر من المعلن عنه.

وكشف في ذات السياق، أن العديد من المصابين ستتكون لديهم بمتحور “أوميكرون” مناعة ضد “كوفيد-19″. لذلك فإن الموجة القادمة قد تمر دون أن نشعر بها. و” نتيجة لهذه الموجة ستتكون لدى العديد من الناس مقاومة ضد “كوفيد-19″. لذلك فإن المتغير القادم للفيروس التاجي المستجد سيكون أقل عدوانية، ويظهر أن تحور الفيروس يؤدي إلى تخفيض قدرته على التسبب بالمرض. وربما لن نشعر بموجة جديدة لأنها ستكون من دون أعراض”.