عالم يُحذر من فيروس نيباه: احتمال جائحة جديدة في العالم

حذر عالم الفيروسات الروسي نيقولاي كريوتشكوف من خطر فيروس “نيباه” المتفشي في الهند، والذي يحتمل أن يحدث جائحة جديدة في العالم.

وقال االعالم في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، أن هذا قد يحدث في حالة حصول تغيرات جينية في الفيروس.

مضيفا: “هذا مرض فيروسي ومصدره الخفافيش، ويتفشى حاليا في الهند وبنغلاديش وبعض بلدان جنوب شرق آسيا. وتحصل في الفيروس طفرات. لذلك يعتقد العلماء أن هذا الفيروس (من الناحية النظرية) يمكن أن يسبب جائحة”.

وتابع: “بالطبع يجب غسل الفواكه والخضروات جيدا وكذلك غسل اليدين وارتداء الكمامات. لأنه لا يوجد حاليا لقاح مضاد لهذا الفيروس، ولا توجد أدوية مضادة للفيروس”.

هذا ولم تسجل حاليا سوى حالات للمرض وعددها ليس مرتفعا. لذلك للوقاية من المرض ينصح بعدم السفر إلى الدول التي سجلت فيها إصابات بهذا الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن المرض تفشى في مدينة كوجيكودي في ولاية كيرالا الهندية. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ويذكر أن هذا الفيروس اكتشف في عام 1998 في ماليزيا بين مربي الخنازير الذين يعيشون على نهر نيباه. ومن هنا حصل المرض على اسمه. ولم يبتكرلقاح مضاد له. وتصل نسبة الوفيات بين المصابين بالمرض إلى 75 بالمئة.

وتنتقل عدوى المرض من الحيوان إلى الإنسان ومن شخص مصاب إلى الآخرين، وكذلك عن طريق الأطعمة الملوثة وعن طريق رذاذ التنفس.

ويمكن أن لاتظهر أعراض الإصابة بالمرض، أو مع أعراض التهاب خفيف أو شديد في الجهاز التنفسي، أو التهاب الدماغ، وفي الحالة الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة والموت.