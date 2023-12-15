عامان حبسا غير نافذ وغرامة 250 ألف يورو للممثلة إيزابيل أدجاني

حكمت محكمة الجنايات في باريس، الخميس، على الممثلة إيزابيل أدجاني. بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 250 ألف يورو. بعد شهرين من محاكمة غيابية بتهمة الاحتيال الضريبي.

وفي جلسة 19 أكتوبر/تشرين الأول، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا. مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 250 ألف يورو، فضلا عن عامين من عدم الأهلية.

تحقيق مقتبس في أوراق بنما

وتم فتح التحقيق عام 2016 بعد ظهور اسم إيزابيل أدجاني في أوراق بنما. بصفتها مالكة شركة في جزر فيرجن البريطانية. ولم تسفر التحقيقات عن أي ملاحقة قضائية في هذا الجانب، إلا أنه تم الكشف عن شبهات أخرى.

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أولاً، تم تحويل مليوني يورو في عام 2013 من قبل مامادو دياجنا ندياي، وهو رجل أعمال مؤثر. ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الوطنية السنغالية وعضو أيضًا في اللجنة الأولمبية الدولية.

وبحسب الادعاء، فقد كان “تبرعًا مقنعًا” على شكل قرض. مما سمح للممثلة بالتهرب من 1.2 مليون يورو من ضرائب التحويل.

أما بالنسبة للدفاع، فإن المبلغ يتوافق مع “قرض معلن” من “صديق”، في “سياق ضائقة مالية كبيرة للغاية”.

كما اتُهمت إيزابيل أدجاني أيضًا بالإقامة الوهمية في البرتغال في عامي 2016 و2017. وبالتالي التهرب من ضريبة الدخل البالغة 236 ألف يورو. وقال محاموها إنها كانت تعيش بين البلدين في ذلك الوقت، وأنها ارتكبت “خطأ” عندما تلقت “مشورة سيئة”.

وتم الاشتباه أخيرًا في قيام الممثلة بغسل الأموال، لأنها تلقت 119 ألف يورو. من شركة خارجية إلى حساب مصرفي أمريكي “غير معلن”. ثم تم تحويل المبلغ إلى البرتغال. وقالت نصيحته إن الأموال المستخدمة “للتبرع لعائلة مدبرة منزله. حتى يتمكنوا من الحصول على عقارات في البرتغال”.