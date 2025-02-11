عامان حبسا لشابين حطما سيارات مرتادي غابة بوشاوي لسرقتها

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببوشاري 3 من الإطاحة بعصابة، مختصة في ترصد المواطنين المرتادين على غابة بوشاوي لممارسة الرياضة، وتحطيم سياراتهم وسرقة أغراضهم. حيث تم تحديد هوية شابين أحدهما يدعى “ر.محمد” والآخر “أ.عبد الرؤوف” بعد تحطيمهما لعدة سيارات وتحويلها للتحقيق الأمني.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكاوي تقدم بها عدة مواطنين من مرتادي غابة بوشاوي، تفيد تعرض سياراتهم للتحطيم من قبل مجهولين وسرقة أغراضهم. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية، حيث تم تحطيم في يوم واحد ثلاث سيارات من نوع ،اودي، فيات 500 و هيونداي.

وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها انطلاقا من رفع البصمات من المركبات، وتحديد هوية الفاعلين. ويتعلق الأمر بالشابين المتهمان المدعوان “ر.محمد” و”أ.عبد الرؤوف” تتراوح أعمارهم بين 20و 25 سنة. وتوجيه لهما تهمة السرقة بالتعدد والكسر ومتابعتهما بثلاث ملفات قضائية عن نفس التهمة.

حيث مثل المتهمان أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري، أين اعترف المتهم “ر.محمد” بتحطيم المركبة من نوع “أودي” فقط و سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 12 ألف دج. مؤكدا أنه كان بتاريخ الوقائع تحت تأثير المؤثرات العقلية، ولا علاقة له بتحطيم المركبتين الأخرى.

من جهته المتهم الثاني اعترف بمشاركة صديقه لعملية سرقة بعد تحطيم سيارات مرتادي غابة بوشاوي لممارسة الرياضة. وتحطيمها وعبر عن ندمه عن فعلته.

وعليه طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. مع 200 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمان عن كل ملف من الملفات الثلاث المتابعين فيها مع الإيداع.

لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج مع الإيداع في ملفين وإفادتهما من البراءة في الملف الثالث.

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