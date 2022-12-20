عامان حبسا لشابين لمحاولتهما تجنيد أشخاص للجهاد في حركة “طالبان” عبر الفايسبوك

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء بإدانة المتهمين الموقوفين كل من المدعو “ح.ياسين” 36 سنة رب أسرة. والمدعو “ب.يوسف” 19 سنة من ولاية الجلفة، بعامين سجنا نافذا عن جناية الاشادة بالأعمال الارهابية والتخريبية وتشجيعها. الانخراط في جماعة ارهابية وتخريبية تنشط بالخارج استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي تشكل أنشطته جرائم موصوفة بأفعال إرهابية ونشر أفكارها.

كما جاءت الأحكام القضائية بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. في حق كل واحد من المتهمين عن نفس التهم.

ويستخلص من ملف التحري تمكنت اامصلحةالمركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من رصد حساب إلكتروني. على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك باسم مستعار “ياسين الجزائري حميداني” يقوم صاحبه باستغلاله في الترويج للتنظيم الإرهابي “داعش” والاشادة بأفعاله الاجرامية من خلال نشر فيديوهات وأناشيد وخطب تحريضية الداعية للجهاد.

وبمابشرة التحريات تم تحديد مكان تردد المشتبه فيه “ح.ياسين” وتم ضبط بحوزته هاتف نقال وبموجب اذن بالتفتيش لمسكنه تم حجز جهاز كومبيوتر محمول.

المشتبه فيه ولدى سماعه اعترف بقيامه بالاشادة والترويج للاعمال الإرهابية باستخدام حسابه الشخصي على موقع ” فايسبوك: المعروف باسم ” ياسين الجزائري حميداني” والذي كان قبلا معنون باسم ” ياسين ألجيرو”.

كما اقر المتهم بتشبعه بالفكر الجهادي المتطرف منذ2006 لتأثره بالخطب التحريضية لزعماء تنظيم القاعدة المدعو “أسامة بن لادن” و”أبو مصعب الزرقاوي” الحاثة على الجهاد ونصرة المسلمين المضطهدين.

مضيفا المشتبه فيه أنه تواصل من خلال حسابه “فيسبوك” مع أشخاص من جنسيات عربية معظمهم سوريين عراقيين أفغان لغرض موافاته بفيديوهات المتضمنة للاعمال الاجرامية كما قام باعلان الولاء ومبايعة الامير الجديد لتنظيم داعش.

وفي اطار التحقيق وبموجب اذن بتفتيش هاتف المشتبه فيه وحساباته أفضت العملية الى التوصل الى شخص أخر من أصدقائه عبر ” فايسبوك” يستخدم حساب معنون باسم مستعار ” عبد الحميد يوسف” الذي عرف بهوية ” بن خشية يوسف” تعرف عليه من خلال تصفحه الصفحات المؤيدة للتنظيمات الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحيث أصبح الاثنين يتناقشان ويتبادلان افكارهما الجهادية وخلالها سعى المدعو ” ع.يوسف” اقناعه لضمه الى صفوف المناصرين والمؤيدين لتنظيم ” طالبان” الافغانب الافغاني مستدلا في ذلك بارسال له ملف على شاكلة pdf المتضمن تزكية زعماء التنظيم ومن اجل ترسيخ فكرة تأييده لتنظيم حركة طالبان أرسل له ” ب.يوسف” الرابط الخاص بقناة المسماة ” المرابط المقدسي” على تطبيقة ” تليغرام” المتخصصة في نشر الفيديوهات والاصدارات من الارشيف الخاصة بالتنظيمات الإرهابية التي بايعت تنظيم طالبان.

وكشف التحقيق ذاته ان الدعائم الإلكترونية المضبوطة بحوزة المشتبه فيه ” ح.ياسين” لحظة ايقافه وضعت في أحراز قدفتم التتنقل الى ولاية الجلفة أين تم تحديد هوية صاحب الحساب ” عبد الحميد يوسف ” ويتعلق الامر بالمدعو ” ب.يوسف ” فتم توقيفه هو الآخر بتاريخ 18 نوفمبر 2021.

واعترف المشتبه فيه ” ب.يوسف” بأنه يستعمل شريحة باسم والده: ب.أ” للابحار عبر الفضاء السيبيراني والتواصل مع أشخاص ذو توجهات فكرية جهادية متطرفة، وأصبح يتايع العمليات التي يكون بها عناصر التنظيم المسمى ” الشيشان” بقيادة المدعو ” أبو حفص الموريتاني” مؤسس جمهورية الريف المغربية ” عبد الكريم الخطاب” وأمير تنظيم ” داعش” أبو بكر البغدادي.،.

كما اعترف الاخير بانخراطه في مجموعات مغلقة بموقع يسمى ” ميمز وهابية”، ” الاعلام المضاد”… الذي يستغل القائمون فيه على استقطاب فئة الشباب المتحمس والمتعاطف للدين من خلال انشاء صفحات خاصة لهذا الغرض.

المتهمان وخلال مواجهتهما بالوقائع المنسوبة اليهم خاصة ما تضمنته أقوالهم الأولية خلال مجريات التحقيق والأدلة التي أفضت عنها الخبرة التقنية اعترفا جزئيا أمام هيئة المحكمة بما نسب إليهما من تهم ناكرين نكرانا قاطعا قيامهما بتجنيد أشخاص بغرض الألتحاق بالجهاد حركة ” طالبان” بأفغانيسان خاصة.