عامان حبسا لشاب سرق سيارة والده المحجوزة من محشر بلدية عين البنيان

قضت محكمة الشراقة، مساء اليوم الإثنين، بتوقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد شاب يدعى”ت.ت”. عن تهمة السرقة بالتعدد. وإفادة إبنا عمه ويتعلق الأمر بكل من المدعو”ت.ن”وت.س” بالبراءة من التهمة السابقة. وذلك على خلفية قيام المتهم بسرقة سيارة والده التي كانت محل أمر بالحجز بمحشر بلدية عين البنيان.

إنطلاق التحقيق في قضية الحال، جاء عقب اكتشاف المسؤولين على محشر بلدية عين البنيان اختفاء سيارة كانت محل حجز خلال عملية الجرد. حيث تمّ تقييد شكوى أمام مصالح الأمن التي حركت الدعوى بالتحري فيها. أين تم التوصل للفاعلين و يتعلق الامر بكل من المتهم “ت.ت”،”ت،ن”،”ت.س”. حيث أقدم المتهم الرئيسي على إخراج السيارة من المؤشرات ورقتها و تحويلها إلى ميكانيكي. لإصلاحها دون الحصول على إذن بذلك، بمساعده ابنا عمه.

المتهم”ت.ت” الموجود رهن الحبس المؤقت، أكّد أنه تقدم بطلب لاسترداد المركبة دون أن يحصل على رد. وأنه تصرف من تلقاء نفسه بإخراج المركبة من المحشر. وأن نيته كان إصلاحها لا غير ناكرا عملية السرقة.

من جهته المتهم “ت.س” وخلال مواجهه بما نُسب له، أكد أنه تلقى اتصالاً من ابن عمه “ت.ت” للالتقاء عند الميكانيكي. وهناك شاهد المركبة ناكرا دخول المحشر و سرقة السيارة.

وكيل الجمهورية إلتمس توقيع 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية.

وفي ملف ثاني قضت ذات المحكمة بإدانة المتهم “ت.ت” بـ 4 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية. عن تهمة ترويج المخدرات بأي وسيلة كانت. كما برّأت إبن عمه المدعو “ت.ص” عن تهمة عرقلة مهام الضبطية خلال تأدية مهامهم. وذلك عقب العثور بحوزة الأول عدة رزم للمخدرات مهيأة للترويج. فيما حاول ابن عمه عرقلة مهامهم خلال عملية المداهمة و التفتيش.

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