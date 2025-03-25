عامان حبسا لشباب خططوا “للحرقة” ودفعوا 50 مليون لـ” وليد الروكان” بزرالدة

قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبات بين عام و عامين حبسا نافذا. مع غرامة مالية بين 10 آلاف و 100 ألف دج ضد 8 متهمين. تورطوا في ملف تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. كما قضت بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج ضد المتهم المتواجد في حالة فرار المعروف بـ”وليد الروكان”.

هذا وجاء توقيف المتهمين في ملف الحال من قبل مصالح الدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة. التي تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية خطط لها المتهمون.

تفاصيل القضية

ملابسات القضية تعود لتاريخ 28 نوفمبر 2024، حين بلغت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية معلومات. حول محاولة مغادرة التراب الوطني من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولين العدد عن طريق البحر بالضبط بحقل الرمي. وبعد التنقل إلى عين المكان شاهدوا سيارة رباعية الدفع سوداء اللون متوقفة على حافة الشاطئ تجر عربة مخصصة لحمل وجر السفن. على متنها قارب صيد بجانبها أربعة أشخاص يقفون بين القارب والسيارة كانوا يفكون العربة من السيارة. وبعد مشاهدتهم لأفراد الدورية لاذوا بالفرار ليتم توقيف أربعة أشخاص. فيما لاذ سائق السيارة رباعية الدفع بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وتبيّن من خلال التحقيق الأولي وجود تنسيق وتخطيط مسبق للقيام بعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر. على متن قارب صغير بتحرك 85 حصان قام بها الشخص الموقوف “و .ع”. رفقة بعض الأشخاص المتواجدين في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من المدعو” الأمين الروكي. و “ت.و” المكنى “شوية”، وتم.م”و”ب.س” المدعو “تهيهي”.

وعليه تم تحويل المعنيين على التحقيق الأمني ثم القضائي، أين وجّهت لهم في بداية التحقيق جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. قبل إعادة تكييفها لجنحة تهريب المهاجرين والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وأصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.

رحلات حرقة مقابل 50 مليون

وخلال المحاكمة، أكد المتهم الموقوف المدعو” و.ع” أنه فعلا تم توقيفه وهو بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وذلك خلال استعداده بإنزال القارب. وأكد أن لاعلاقة له بالتخطيط للحرقة وأنه سلم بتخطيط أبناء حيه لذلك وقرر المغادرة معهم. مؤكدا أن الشخص الذي كان يتكفل بشراء العتاد واستلام الأموال هو المدعو” وليد الروكان”. وأنه سلمه مبلغ 35 مليون سنتيم، كدفعة عن 50 مليون المتفق عليها والذي قام بالحرقة لوحده.

حيث قرّر رفقة البقية على اتمام العملية بعدما علموا بمكان تواجد العتاد ببواسماعيل. حيث تكفل المتهم” ح.م” بجلب القارب والمحرك من بواسماعيل. وقاموا بتركيب أين أحضر “ح. م” ميكانيكي من أقاربه وهو المدعو “ب. س” مقابل 15 ألف دج دون أن نخبره أنهم بصدد الهجرة غير الشرعية.

من جهته المتهم “ح.م”، اعترف هو الآخر بمحاولة الحرقة عبر البحر، وأنه سلّم المدعو وليد الروقان مبلغ 50 مليون سنتيم. غير أنه هاجر بطريقة غير شرعية وحد وتركهم رفقة البقية الذين دفعوا له. وأنه أصر على مواصلة العملية وقام فعلا بجلب القارب والمحرك وإحضار قريبه الميكانيكي لتسويته دون علمه بأنها قام الحرقة.

المتهمون يفندون تهم “الحرقة”

المتهم الثالث المعد “م.م” فنّد نيته في الحرقة، مؤكدا أن تواجده بالأماكن كان صدفة، حيث كان يتجول هناك فقط. أما المتهم ” و. ع”، اعترف بمحاولة الهجرة غير الشرعية رفقة ابن عمه المتهم الأول في الملف وأنه سلم مبلغ 12 مليون سنتيم لهذا الغرض وأنه تم توقيفه وبحوزته مبلغ 71 ألف دج كان بصدد اضافتهم لمصالح الهجرة.

من جهته، أكد المتهم” ب.م” أنه يقطن بالقرب من المكان الذي خطط للحرقة منه على مسافة 300 م ، حيث شاهد رفقة أحد جيرانه قارب بالأماكن وتفطنوا لوجود مخطط للرحلة غير شرعية، تم الاتصال بالدرك الوطني بناءً على تهديدهم بالتبليغ عن أي مخطط او ترحيله من المنطقة.

وأكد أنه لاعلاقة له بالرحلة وأنه يعرف متهمان اثنان من بين متهمين في الملف وهما جاراه.

حيث اتفق مع جاره المدعو “ب.م” ، للحرقة وطلب منه 50 مليون سنتيم، وسلمته منها 30 مليون سنتيم، وأن الأمر تأخر من شهر اوت حتى شهر ديسمبر، أين طالب استرجاع أمواله. ليتم لاحقا استدعاؤه بعد إحباط الرحلة.

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