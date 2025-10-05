عامان حبسا لشقيقين لترويجهما المؤثرات العقلية بالشراقة

قضت محكمة الشراقة اليوم الأحد بإدانة شقيقان أحدهما يدعى “ش.و” والثاني “ش.أ” مستفيدا من إجراء الإفراج المشروط. بعامين حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية عن تهمة الترويج المؤثرات العقلية باي وسيلة كانت. وذلك على خلفية العثور على مؤثرات عقلية بمنزلهما وأمشاط فارغة.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية بخصوص شقيقان يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالشراقة. وعليه تم ترصد ومراقبة المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بكل من “ش.و” والثاني” ش.أ” مستفيد من إجراء الإفراج المشروط لتورطه في ملف جزائي آخر.

وعلى إثر إذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجمهورية المختصة اقليميا تم تفتيش مسكن المشتبه فيهما حيث عثر على قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى 5 أمشاط فارغة، ومبلغ مالي معتبر، وهي تم تحويل المعنيان على التحقيق المعني ومن ثم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بتحويلها على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

المتهم” ش.و” 18 سنة أنكر علاقته بالمحجوزات المضبوطة بمنزله العائلي.وأكد أن فراره من رجال الضبطية القضائية خلال مداهمة المنزل كان بسبب الخوف ولا علاقة له عما عثر عليه داخله.

من جهته شقيقه “ش.أ” فقد صرح أن القرص المهلوس ملكه لكن لا علاقة له بالامشطة الفارطة. موضحا أنه مستفيد من الإفراج المشروط، وأنه لم يسبق أن تورط في قضية مخدرات أو قام بترويج المؤثرات العقلية. موضحا أن المبلغ المالي المحجوز ملك لوالدته.

دفاع المتهمان طالب بافادة المتهم” ش.و” بالبراءة واقصى ظروف التخفيف لشقيقه” ش.أ”. وتجدر الإشارة ان وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية.