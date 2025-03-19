عامان حبسا لصاحب صفحة “مفطرون رمضان” يسيّرها مغاربة لنشر الإلحاد عبر “الفايسبوك”

سلّطت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأربعاء، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. في حق المتهمين الموقوفين المدعو “ب.أنيس” طالب جامعي 21 سنة. مع إلزامه بأداء تعويض للطرف المدني الممثل بالخزينة العمومية قدره 50 مليون سنتيم. لتورطه في وقائع جزائية تتعلق بالترويج للإلحاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك “. باستعمال صفحة إلكترونية حاملة لتسمية “ملحدين جزائريين DZ”، و” مفطرين رمضان”، التي ينتمي إليها أكثر من 8 آلاف متابع. تم عرض عليها صور ومواقع فيديو معدلة تتضمن في محتواها الإساءة للدين الإسلامي والذات الإلهية مع الترويج للإلحاد.

حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهم عضوا في ثلاث مجموعات أخرى خاصة بالإلحاد والملحدين تضم ملحدون مغاربة و ملحدون جزائريون. حيث تقوم هذه المجموعات بتداول منشورات مسيئة للمعلوم من الدين الإسلامي ومسيئة للذات الإلهية.

” منشورات تفجر القضية”

كما انطلقت مجريات التحقيق، في أعقاب تقرير إخباري أمني، بشأن قضية الإساءة للمعلوم من الدين الإسلامي مع الدعوة والتحريض على اللإلحاد.

وحسب ما تحصلت عليه “النهار” من معلومات حول القضية، فإن الفرقة المختصة بمكافحة الجرائم السيبرانية على مستوى مديرية الشرطة القضائية. كما تمكنت من رصد منشورات على صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك. حاملة لتسمية ملحدين جزائريين DZ، حيث يقوم مسيري الصفحة بنشر صور وقاطع فيديو معدلة تتضمن في محتواها الإساءة لما هو معلوم من الدين الإسلامي مع الترويج للإلحاد.

كما أن التحريات التقنية المباشرة من طرف ذات المصالح، مكّنت من تحديد هوية أحد مسيري الصفحة السالفة الذكر. تعلق الأمر بصاحب الحساب الإلكتروني الحامل للإسم المستعار JULIAN AV،.

وبعد تفقد الملف القاعدي بالتنسيق مع مصالح إتصالات الجزائر، تبين أنه مسجل بهوية المدعو ” ب. عبد الكريم” موظف بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. مقيم بحي باب الزوار، وهو والد المتهم محل المتابعة والإدانة.

“إعترافات خطيرة للمتهم”

تم استدعاء المعني بالأمر من طرف المحققين، أين أكد أنه بالفعل الرقم الهاتفي الثابت مسجل بهويته. نافيا معرفته بالحساب الإلكتروني الحامل للإسم المستعار JULIANAV، و لا المجموعة الإلكترونية الحاملة لاسم ” ملحدين لا دينيين جزائريين DZ”.

ولدى استجواب المتهم “ب.أنيس” أكد على محضر رسمي، أن الحساب الإلكتروني على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك الحامل للإسم المستعار JULIAN AV هو ملك له. قام بإنشائه منذ حوالي العام، إلا أنه قام بتغيير إسمه المستعار إلى إسم LUKE MILLER

مواصلا تصريحاته انه بالفعل يعد أحد مسيري المجموعة الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الحاملة للإسم المستعار” ملحدون جزائرون”، “مفطرين رمضان “.

مؤكدا المتهم أن المجموعة السالفة الذكر تضم حوالي 08 آلاف عضو أغلبيتهم الساحقة ملحدين يتم تداول فيها مواضيع إلحادية. و انتقاد للدين الإسلامي والاستهزاء بتعاليمه.

مقرّا أنه هو بنفسه قام في العديد من المرات بوضع مناشير مسيئة للدين الإسلامي و الذات الإلهية.

كما أكد أنه بعد عضوا في ثلاث مجموعة أخرى خاصة بالإلحاد والملحدين ملحدون مغاربة 11 ملحدون مغاربة 12 ملحدا جزائريا. حيث تقوم هذه المجموعات بتداول منشورات مسيئة للمعلوم من الدين الإسلامي و مسيئة للذات الإلهية. مؤكدا إنتمائه لهذه المجموعات وتبنيه للأفكار المروجة من خلالها، غير أنه صرح انه في الفترة الأخيرة قرر الإبتعاد عنها والتخلي عن فكرة الإلحاد.

الجدير بالذكر أن منطوق الحكم، بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة توقيع أقصى العقوبة في حق المتهم.

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