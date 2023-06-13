عامان حبسا لعشريني تحرش بتلميذة قاصر بالعاصمة

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع الايداع في الجلسة، في حق المتهم ” س.م.أمين”. لتورطه قي قضية أخلاقية، توبع فيها بجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق.

كما تأسس في القضية والد الطفلة القاصر ” إ.ر” ذات ال12 ربيعا، تلميذة في الطور المتوسط.

وعقدت المحاكمة في جلسة سرية. في حين، تبين من مجرياتها، أن الوقائع انطلقت في غضون شكوى تقدم بها والد الضحية “إ.ر” تاجر بالعاصمة أمام مصالح الأمن بالدار البيضاء شرقي العاصمة. لتعرض ابنته القاصر ” إ.ن” الى تحرش جنسي من طرف ابن الحي المدعو ” س.م.أمين” 29 سنة. وهذا لعدة مرات. مدعما شكواه بتصريحات ابنته. كما أفاد أن المتهم قام باعتراض طريقها بالعمارة وقام بالاقتراب منها لأجل اغرائها، وخلالها ضبطه متلبسا بالفعل. أما في المرة فقد ترصد له. ليلحق بابنته الى محل بيع المأكولات الخفيفة. أين وجد المتهم يجلس مع ابنته في الطاولة التي كانت بصدد تناول بعض المأكولات. حيث ضبطه يتحرش بها، فقام بالاعتداء عليه بلكمة على مستوى الوجه، فتم فض الشجار بتدخل المواطنين.

كما أنكر المتهم ” س.م.أمين” ادعاءات الضحية، واكد بأنه يمازح الطفلة بالحي بطريقة جد عادية، نافيا التحرش بها أو تحريضها على ارتكاب أفعال لا أخلاقية.

في حين، تم متابعة والد الضحية في ملف جزائي يتعلق بجنحة الضرب والجرح العمدي المؤدي الى عجز طبي أكثر من 15 يوما. لاعتدائه على ضحيته المتهم في قضية ابنته المدعو ” س.م.أمين “، لتعرضه الى الضرب داخل محل لبيع المأكولات الخفيفة بالدار البيضاء. كلفه عجزا طبيا لمدة 30 يوما، وعملية جراحية مبرمجة عما قريب.

وحسب تصريحات الضحية، فإن المتهم “إ.ر” باغته بضربة قوية عل. مستوى الوجه. محدثا له جروحا وكسورا على مستوى جبينه.