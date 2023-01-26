عامان حبسا لمسبوق اعتدى على شابين وسرقهما بباب الزوار

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس مسبوق لاقدامه على التعدّي على شابين باستعمال زجاجة محطمة وسلبهما هواتفهما النقالة، تحت طائلة التهديد.

إذ جرى توقيف المشتبه فيه بعد تعرّف مصالح الدرك بباب الزوّار، على مواصفاته. وعليه أمرت محكمة الدّار البيضاء، الأسبوع الفارط خلال تقديمه بوضعه رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالتهديد.

المتهم “أ.س” وخلال مواجته بالتهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بجنحة السرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض. اعترف أمام رئيس قسم الجنح بصريح العبارة بأنه اعترض طريق ضحاياه وهم 3 شبان من بينهم الضحيتين الحاليتين.

وقام بإشهار زجاجة مكسّرة في وجوههم وسلبهم هواتفهم النقالة، وقال أنه نادم على فعلته. مبررا ذلك بالظروف المعيشية القاهرة التي يمر بها، بسبب مرض والده.

إلا أن القاضي، واجهته بصحيفة سوابقه العدلية في جرائم السرقة، كانت آخرها شهر جويلية أين استفاد من الإفراج بمناسبة العفو الرئاسي على المساجين.

وبالمقابل طالب الضحتين بتعويضات مالية، جبرا بالأضرار اللاحقة، رغم استردادهما هواتفهما النقالة من قبل رجال الدرك، اللذين تمكنوا من حجزها.

وبعد توقيف المتهم، وبناء على ما ورد التمس وكيل الجمهورية مهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا.