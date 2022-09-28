عامان حبسا لمغترب في ألمانيا وشريكه لتورطهما في تحطيم وسرقة 14 سيارة بالدار البيضاء

قضت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الأربعاء، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، مع 200 ألف دج غرامة مالية ضد شابين في العقد الثالث من العمر يدعيان “ي.عماد الدين” و”ح.جمال” المغترب بألمانيا، وذلك لاشتباه تورطهما في تحطيم 14 سيارة وسرقة محتوياتها في أماكن متفرقة بمنطقة الدار البيضاء.

ملابسات القضية تعود لتحقيقات معمقة وحثيثة قامت بها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص شكاوٍ لمواطنين تقدموا بها ضد مجهول، بعد تعرض سياراتهم للتحطيم والسرقة عند ركنها في منطقة الدار البيضاء، حيث بلغ عدد الشاكين 14 شخصا، حضر منهم اثنان، أكد الأول أنه قدم شكوى ضد مجهول بعد تعرض مركبته من نوع “فورڤو” للكسر والاستيلاء منها على مبلغ 13.8 مليون سنتيم ملك للشركة التي يعمل فيها، في حين أكد الضحية الثاني تعرض سيارته للكسر وسرقة منها هاتفا نقالا.

وقد تمكنت مصالح الشرطة بعد تحرياتها من توقيف بتاريخ 16 أوت 2022 المشتبه فيهما “ي.عماد الدين” و”ح.جمال”، وهما على متن دراجة نارية يتجولان بالمنطقة المشبوهة، وبعد ترصدهما تم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما على التحقيق الأمني ثم القضائي.

المتهمان الموقوفان فندا خلال محاكمتهما ما نسب إليهما، حيث أكد المتهم الأول أنه تم توريطه في جميع ملفات السرقة التي كانت محل تحقيق أمني، نافيا سرقته جميع سيارات الضحايا الـ 14.

من جهته، أكد المتهم الثاني أنه قام بإيصال صديقه يوم توقيفهما إلى منزل عمته بالدار البيضاء على متن دراجته النارية، وأنه لم يكن على علم بأنه محل ترصد ومراقبة من الأمن، نافيا تورطه في السرقة، موضحا على لسان دفاعه أنه ميسور ماديا وهو مغترب ومستقر في ألمانيا، وجاء للجزائر في زيارة عائلية.